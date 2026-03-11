Oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale Sant’Antonio di Padova a Stradone, frazione di Borghi, si terranno i funerali di Ulises Camejo Ramirez, un giovane di 31 anni residente in via Cornacchiara. L’uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 2 di domenica 1 marzo. La cerimonia funebre si svolge in un momento di lutto per la comunità locale.

Si svolgeranno oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale Sant’Antonio di Padova a Stradone, frazione di Borghi, i funerali di Ulises Camejo Ramirez, il giovane 31enne che abitava in via Cornacchiara a Borghi, morto tragicamente in un incidente stradale alle 2 della mattina di domenica 1 marzo. Ulises Camejo Ramirez in sella alla sua moto Kawasaki stava percorrendo la via Emilia quando in località San Martino in Riparotta, in comune di Rimini, per evitare un tasso che stava attraversando la strada, ha frenato, è caduto dalla moto e sembra sia stato investito da un’auto che stava arrivando dietro di lui. La morte è stata istantanea. Dopo avere effettuato l’autopsia, la Procura della Repubblica di Rimini ha dato il via per le esequie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Funerali in spagnolo a Borghi per l’ultimo saluto a Ulises

Articoli correlati

L'ultimo saluto a Valentino: i funerali e la camera ardenteValentino Garavani, l'ultimo imperatore della moda, è morto ieri 19 gennaio a Roma, all'età di 93 anni.

Marcello Secchi, oggi i funerali. L’ultimo saluto al papà 47enneSi svolgeranno oggi pomeriggio a Viano i funerali di Marcello Secchi, il papà di 47 anni deceduto improvvisamente il 9 gennaio.

Contenuti e approfondimenti su Funerali in spagnolo a Borghi per...

Discussioni sull' argomento Funerali in spagnolo a Borghi per l’ultimo saluto a Ulises; Studente italiano picchiato durante i funerali di El Mencho in Messico; Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Iran, gli Usa: Volevano uccidere Trump, controlleremo i loro cieli in 7 giorni. Abbiamo una scorta illimitata di bombe. Saltano i...

Domani i funerali di Fiorin Ion, il 50enne dipendente della azienda 'Capobianco', morto in un drammatico incidente in Via del Mare. Rip facebook

Una folla commossa a #Nola per i funerali del bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito. L’abbraccio della premier #Meloni alla mamma che dice: “Mio figlio è qui”. #Tg1 Gianvito Cafaro x.com