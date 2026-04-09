Un dipendente aveva comunicato di essere indisposto e di non poter andare al lavoro per due giorni, ma successivamente è stato ripreso mentre partecipava a un concerto di Vasco Rossi con amici a Bari. Dopo aver scoperto il motivo reale dell’assenza, l’azienda ha deciso di licenziarlo. La persona ha quindi intentato una causa contro l’azienda, che ha portato a un procedimento legale ancora in corso.

Ha millantato un malanno, annunciando che non si sarebbe presentato a lavoro per due giorni, ma quelle 48 ore di tempo gli hanno permesso invece di raggiungere, con amici, il San Nicola di Bari per un concerto di Vasco Rossi nel giugno del 2024. La dissenteria pesante che lo aveva colpito non ha convinto l’azienda che ha verificato e una volta scoperto il trucco ha deciso di licenziare l’operaio. Il 52enne però, ricostruisce il Corriere della Sera, ha fatto ricorso al Tribunale di Trani. Ma non ha vinto. L’operaio così è stato condannato a 5 mila euro di spese legali dal giudice del Lavoro Eugenio Carmine Labella. Il messaggio Whatsapp per avvisare in azienda: «Sto male». 🔗 Leggi su Open.online

“Sto male, non posso lavorare”, ma va al concerto di Vasco Rossi: operaio licenziamento a BariL'operaio si era dato malato e impossibilitato a recarsi al lavoro, ma è stato visto salire su un bus destinato alla tappa pugliese del tour di Vasco...

Viene licenziato per il resto del caffè alla macchinetta, ma l'azienda viene condannata: Gli deve 18 mensilitàAveva preso le monete dalla macchinetta del caffè durante l'intervento di un tecnico perché in precedenza il distributore non gli aveva restituito 1...

VASCO ROSSI AL SUPERMERCATOPer foto AI link in bio @PolloAI (adv) #polloai #nanobananapro

Si parla di: Sto male, non vengo a lavoro, ma invece va al concerto di Vasco Rossi. Beccato, viene licenziato. Lui fa causa all'azienda: ecco come è finita; Sto male, non posso venire al lavoro. Operaio in malattia viene beccato al concerto di Vasco e l'azienda lo licenzia. Lui fa causa e il giudice gli dà torto.

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