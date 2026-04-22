Licenziato dopo 27 anni perché fece risparmiare 280 euro ai clienti il suicidio dopo la lettera dell’azienda | il giudice ora gli dà ragione

Il tribunale del Lavoro di Venezia ha stabilito che il licenziamento di un dipendente, avvenuto dopo 27 anni di servizio, è stato illegittimo. La decisione arriva a seguito della morte dell’uomo, avvenuta dieci giorni dopo aver ricevuto la comunicazione di perdita del posto di lavoro. Il dipendente era stato licenziato dopo aver risparmiato 280 euro ai clienti, gesto che aveva attirato l’attenzione dell’azienda.

Il tribunale del Lavoro di Venezia ha dichiarato illegittimo il licenziamento di Paolo Michielotto, dipendente del punto vendita Metro di Marghera che nell’agosto 2024 si tolse la vita dieci giorni dopo aver perso il lavoro. A rendere nota la sentenza è stata la Cgil veneziana, che insieme alla Filcams e alla famiglia aveva avviato il procedimento legale contro il provvedimento. A fare causa all’azienda era stata la famiglia, che sospettava di «dinamiche interne non note» dietro il licenziamento, che sin da subito a loro sembrava inspiegabile. Chi era Paolo Michielotto e perché fu licenziato. Michielotto lavorava nello stesso magazzino da 27 anni, come addetto alle vendite.🔗 Leggi su Open.online

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