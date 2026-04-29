Il 29 aprile 1906, in piazza Duca d’Aosta a Milano, si tenne la cerimonia di posa della prima pietra della stazione Centrale. Re Vittorio Emanuele III partecipò all’evento, mentre il Cardinale Carlo Ferrari impartiva una benedizione solenne. La stazione, oggi considerata un punto di riferimento della città, ha una storia che risale a oltre un secolo fa.

Milano, 29 aprile 2026 - Un simbolo. Ma non solo. Anche un crocevia di storie e di vite, di partenze e di nuove opportunità. La stazione Centrale di Milano è questo e molto di più. Le sue mura, la sua volta iconica e le sue scale raccontano tanti tasselli dell’anima meneghina. Oggi lo scalo milanese compie 120 anni. Tanti ne sono passati dal lontano 29 aprile 1906 quando in piazza Duca d’Aosta l’allora re, Vittorio Emanuele III, posava la prima pietra mentre il Cardinale Carlo Ferrari impartiva la benedizione solenne. Un giorno simbolico, che arrivava all’indomani di un altro spartiacque...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I 120 della stazione Centrale di Milano, la "Cattedrale del movimento" crocevia della storia della città

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