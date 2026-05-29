Perché Sinner non si è ritirato contro Cerundolo nonostante il malessere | è la regola del campione

Jannik Sinner, pur accusando problemi fisici durante il match, ha deciso di non ritirarsi contro Cerundolo al Roland Garros. La scelta è stata fatta nonostante il malessere, seguendo una condotta tipica dei giocatori di alto livello.

Pur menomato da problemi fisici Jannik Sinner non si è voluto ritirare contro Cerundolo al Roland Garros, comportandosi come fanno solo i veri campioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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