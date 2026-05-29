Perché Sinner non si è ritirato contro Cerundolo nonostante il malessere | è la regola del campione
Jannik Sinner, pur accusando problemi fisici durante il match, ha deciso di non ritirarsi contro Cerundolo al Roland Garros. La scelta è stata fatta nonostante il malessere, seguendo una condotta tipica dei giocatori di alto livello.
Pur menomato da problemi fisici Jannik Sinner non si è voluto ritirare contro Cerundolo al Roland Garros, comportandosi come fanno solo i veri campioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SINNER-CERUNDOLO: L'ALLENAMENTO CHOC A MADRID. LARGENTINO ESCE DAL CAMPO AVVILITO.
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#Sinner: Cosa ho pensato? Difficile dirlo, perché oggi non ho visto la via d’uscita. Onestamente non mi succede di solito. Non potevo far di più. x.com
Sinner ha perso. E forse questa è una delle sconfitte più dolorose della sua carriera. Perché ci ricorda una cosa semplice, quasi banale, ma che nello sport tendiamo sempre a dimenticare: i robot non esistono. Nemmeno quando si chiamano Jannik Sinner. N facebook
Nei suoi due incontri di questa stagione contro Sinner e Alcaraz, Fils non ha avuto nemmeno un break point in entrambe le partite, un campione ridotto, ma è una statistica preoccupante? reddit
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