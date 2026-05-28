Roland Garros 2026 malessere di Sinner nel match con Cerundolo | è costretto alla resa

Il 28 maggio 2026, durante il match di secondo turno a Parigi, Jannik Sinner ha abbandonato il campo a causa di un malessere fisico. In partita contro un avversario sudamericano, il tennista italiano ha interrotto il gioco e si è ritirato prima della fine del set. La sospensione del match è avvenuta dopo che Sinner ha mostrato segni di disagio e ha deciso di non proseguire. La sua eliminazione è avvenuta senza completare l'incontro.

Parigi, 28 maggio 2026 – Jannik Sinner eliminato dal Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro è battuto dall’argentino Juan Manuel Cerundolo in cinque set con il punteggio di 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 in una partita inizialmente in controllo e poi condizionata dai problemi fisici iniziati nel corso del terzo set e continuati per il resto del match. Sinner non è riuscito a reagire e si è così arreso lasciando il torneo, a cui arrivava dopo la finale persa lo scorso anno, al terzo turno. “Dipende da cosa hai”, gli ha detto l’arbitro quando il 24enne ha chiesto se potesse prendersi del tempo. “Non so se è disidratazione”, ha detto l’azzurro, che poi ha chiamato il fisioterapista. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Roland Garros: Sinner si sente male per il caldo, perde ed è fuori dal torneo

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