Crosetto sulle spese militari prende tempo | Parlo più con Giorgetti che con mia moglie E critica Israele sulla Flotilla

Il ministro della Difesa ha dichiarato di preferire discutere di spese militari con il ministro dell’Economia piuttosto che con la propria famiglia e ha criticato la gestione israeliana della flottiglia umanitaria. In un turno in aula alla Camera, si è soffermato su queste questioni, mentre le tensioni politiche e internazionali continuano a influenzare il dibattito pubblico. La sua presenza in Parlamento si inserisce in un periodo di crescente attenzione verso le questioni di difesa e sicurezza.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si presenta in aula alla Camera in giorni di tensione sulle spese militari e soprattutto sul programma Safe, il prestito agevolato da 15 milioni di euro a cui l’Italia aveva annunciato di voler accedere ma che ora potrebbe abbandonare temendo l’impopolarità di uno scostamento di bilancio solo per l’acquisto di nuove armi. A cosa dovrebbe servire Safe. «Occorre fare chiarezza sul 5% – dice Crosetto – perché una parte riguarda l’acquisto di armi vere e proprie e l’altra investimenti sulla sicurezza del territorio, cibernetica e delle comunicazioni. Non sono obiettivi immediati ma una traiettoria di lungo periodo che sarà soggetta a revisione nel 2029. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Crosetto sulle spese militari prende tempo: «Parlo più con Giorgetti che con mia moglie». E critica Israele sulla FlottillaIl ministro della Difesa, Guido Crosetto, si presenta in aula alla Camera in giorni di tensione sulle spese militari e soprattutto sul programma...

Difesa, Crosetto chiede un vertice sulle spese militari. Il governo ha quindici giorni per decidere sul piano SafeIl caso delle spese militari e dei prestiti europei che l’Italia aveva annunciato di voler chiedere per aumentare gli investimenti in armi, come...

L’Italia si è impegnata a spendere 14.9 miliardi in armamenti ottenendo il prestito per fare questa spesa dal Safe Difesa, Crosetto chiede un vertice sulle spese militari. Il governo ha quindici giorni per decidere sul piano Safe - Open x.com

Il pasticcio sulle spese militari e la difficile mediazione sul fine vitaNel documento presentato dal centrodestra sui riflessi economici connessi alla sicurezza energetica è stato cancellato il punto incriminato che chiedeva di promuovere una revisione degli obiettivi pi ... ilfoglio.it

Una trappola della Lega. Il testo sulle spese militari sconfessa Meloni e Crosetto impone lo stopIl passaggio che mette in difficoltà la premier con Trump inserito a sorpresa nel testo lunedì sera su input del salviniano Romeo ... repubblica.it