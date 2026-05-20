Crosetto sulle spese militari prende tempo | Parlo più con Giorgetti che con mia moglie E critica Israele sulla Flottilla

Il ministro della Difesa si è presentato in aula alla Camera in un momento di tensione politica e internazionale. Durante il suo intervento, ha commentato la questione delle spese militari, affermando di parlare più spesso con un collega del governo rispetto alla propria famiglia. Contestualmente, ha espresso critiche nei confronti di Israele riguardo alla vicenda della Flottilla. La discussione si svolge in un clima di attesa e di confronto tra le forze politiche, senza annunci di decisioni immediatamente previste.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si presenta in aula alla Camera in giorni di tensione sulle spese militari e soprattutto sul programma Safe, il prestito agevolato da 15 milioni di euro a cui l’Italia aveva annunciato di voler accedere ma che ora potrebbe abbandonare temendo l’impopolarità di uno scostamento di bilancio solo per l’acquisto di nuove armi. A cosa dovrebbe servire Safe. «Occorre fare chiarezza sul 5% – dice Crosetto – perché una parte riguarda l’acquisto di armi vere e proprie e l’altra investimenti sulla sicurezza del territorio, cibernetica e delle comunicazioni. Non sono obiettivi immediati ma una traiettoria di lungo periodo che sarà soggetta a revisione nel 2029. 🔗 Leggi su Open.online

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