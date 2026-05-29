Perché Meloni frena il riarmo italiano | cosa è accaduto tra gli scontri con la Lega e il declino di Trump

Il governo ha deciso di rallentare il processo di riarmo italiano, dopo tensioni con la Lega e un calo di attenzione verso le priorità militari. La decisione arriva in un momento di incertezza politica e di crisi interna nel centrodestra, con il partito di governo che si concentra su altri temi. La scelta coincide con il declino di un ex presidente statunitense e l'avvio della campagna elettorale di alcuni alleati politici, che puntano a rafforzare le proprie posizioni.

Meloni ci ripensa sul riarmo. Questo è il segnale del declino di Trump e l'inizio della campagna elettorale in cui FdI rincorrerà la Lega e Vannacci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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