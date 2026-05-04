Libano la tregua non frena gli scontri tra Israele e Hezbollah

Nonostante l’accordo di tregua tra Israele e Libano, gli scontri tra Hezbollah e l’esercito israeliano proseguono. Le ostilità sono state riportate in diverse zone del confine, con colpi di arma da fuoco e attacchi che si sono verificati anche dopo la firma dell’intesa. Le forze militari coinvolte non hanno ancora dichiarato di aver raggiunto una stabilità completa nella regione.

Malgrado la tregua concordata tra Israele e Libano, continuano gli scontri tra Hezbollah e l’esercito di Tel Aviv. Intanto è stata annullata per motivi di sicurezza l’udienza prevista per oggi in cui avrebbe dovuto testimoniare Netanyahu nei processi che lo vedono imputato. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Libano, la tregua non frena gli scontri tra Israele e Hezbollah Libano, la tregua non frena gli scontri tra Israele e Hezbollah Notizie correlate Libano, la tregua vacilla: tra scontri e l’ultimatum di Israele? Cosa sapere Quattro vittime nel Libano meridionale dopo nuovi attacchi dell'esercito israeliano durante la tregua. Leggi anche: Libano, tregua di 10 giorni tra Israele e Hezbollah Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Libano, la tregua che non c’è; Libano, la tregua che non c’é. A un mese dall’escalation, Beirut incastrata tra Hezbollah e Israele; La tregua in Libano non esiste (di N. Boffa); Libano, la tregua non ferma gli scontri tra Israele e Hezbollah. Una tregua mal digerita. Israele in Libano con la sindrome di chi si ferma è perdutoMigliaia di sfollati cercano di fare rientro nelle loro case, nella speranza che il cessate il fuoco regga. Ma sul fronte israeliano emergono i malumori ... huffingtonpost.it Riprendono i colloqui Israele-Libano. Le incognite di una tregua fragile e la minaccia di HezbollahIl potere negoziale di Beirut è molto basso rispetto a quello di Tel Aviv. L’obiettivo è prorogare il cessate il fuoco per arrivare a un accordo futuro solido ma le incertezze sono molte ... editorialedomani.it LIBANO: PRESIDENTE AOUN SI DICE "PRONTO AD ACCELLERARE RITMO NEGOZIATI CON ISRAELE" Il presidente libanese Joseph Aoun ha affermato di essere "pronto ad accelerare il ritmo dei negoziati con Israele, in parallelo con gli sforzi degli Stati U - facebook.com facebook “Tutte le case nei villaggi libanesi vicino al confine con Israele saranno demolite, seguendo il modello di Rafah e Beit Hanoun a Gaza”. Così a marzo il ministro della Difesa israeliano Katz nel pieno dell’offensiva dell’IDF in Libano iniziata il 2 marzo. E a due m x.com