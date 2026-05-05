Ritrovato vivo il batterista italiano Davide Lucchelli | era sparito nel nulla il 1° maggio prima di un concerto a Budapest è giallo su cosa gli sia accaduto

Il batterista italiano scomparso il primo maggio prima di un concerto a Budapest è stato ritrovato vivo e in buone condizioni. Dopo giorni di preoccupazione, è stato confermato che si trova in viaggio verso l’Italia a bordo di un treno. Restano ancora da chiarire i motivi della sua sparizione e cosa gli sia accaduto durante questo periodo.

L’allarme è rientrato: Davide Lucchelli è vivo, sta bene e sta facendo rientro in Italia a bordo di un treno. Si chiude così, fortunatamente con un esito positivo, la sparizione del batterista ventiquattrenne originario del quartiere Montà (Padova), svanito nel nulla a Budapest la sera del primo maggio durante una tappa del tour europeo con la sua band punk rock trevigiana, gli “ Oggetto Sconosciuto “. Sebbene il giovane sia stato rintracciato sano e salvo e si trovi in viaggio verso casa, resta al momento un fitto mistero su cosa gli sia accaduto in questi giorni di totale isolamento e sui motivi che lo hanno spinto a far perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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