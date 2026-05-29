L’obesità infantile può lasciare un’impronta biologica che influenze i processi fisiologici. È stato osservato che i bambini sovrappeso tendono a mantenere un peso elevato anche in età adulta. Studi hanno evidenziato modificazioni a livello genetico e metabolico che possono essere associate a questa condizione. La ricerca indica inoltre che le alterazioni ormonali e cellulari potrebbero contribuire alla persistenza del sovrappeso nel tempo.

Capita sempre più spesso di ascoltare persone che, parlando delle proprie difficoltà nel mantenere il peso corporeo, raccontano: «Da piccolo ero già sovrappeso». Per molto tempo questa frase è stata interpretata quasi esclusivamente come un ricordo, un dettaglio della propria storia personale. Oggi però la letteratura scientifica suggerisce qualcosa di più complesso: l’obesità infantile potrebbe lasciare una vera e propria impronta biologica sul tessuto adiposo. Questo non significa che il destino metabolico sia già scritto nei primi anni di vita, né che un bambino con obesità diventerà inevitabilmente un adulto obeso. Significa però riconoscere un principio importante: il corpo conserva memoria delle proprie fasi di sviluppo, soprattutto quando si parla di regolazione energetica e tessuto adiposo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché l’obesità infantile può lasciare un’impronta biologica

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