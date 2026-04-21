Lotta all' obesità infantile | campagna con i calciatori del Napoli

Una campagna contro l’obesità infantile coinvolge alcuni calciatori di una squadra di calcio locale. L’obiettivo è ridurre il problema in una regione europea con il tasso più alto di obesità tra i bambini. La campagna mira a sensibilizzare genitori e bambini e utilizza la popolarità dei giocatori per promuovere uno stile di vita più sano. Si cerca così di fare della regione un esempio di buone pratiche in questo settore.

L’obiettivo è ambizioso: invertire la rotta in una regione che detiene il più alto tasso di obesità infantile in Europa, trasformando la Campania in un laboratorio d'avanguardia per la salute delle nuove generazioni. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Campania, segna una svolta storica nella.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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