Perché la merenda sana con pane verdure e latticini freschi diventa alleata contro l’obesità infantile

Una merenda sana per gli studenti si basa su alimenti semplici e freschi, come pane, verdure e latticini locali, evitando snack industriali e bevande zuccherate. Questa scelta alimentare si configura come un’alternativa più naturale rispetto alle merendine confezionate e alle bibite zuccherate, puntando su prodotti legati al territorio e preparati con ingredienti a km 0. La diffusione di questa abitudine coinvolge scuole e famiglie.

La «merenda ideale» per lo studente non coincide con snack industriali, merendine farcite e bevande zuccherate, ma si costruisce su alimenti semplici, freschi e legati al territorio, come un panino con verdure e ricotta preparato con prodotti a km 0. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati “La merenda ideale a scuola? Un panino con verdure e ricotta”È questa l’idea al centro del progetto dell’imprenditore agricolo faentino Andrea Savorani, arrivato secondo al premio nazionale Oscar Green... “La merenda ideale a scuola? Un panino con verdure e ricotta. Così combattiamo il cibo spazzatura”Faenza (Ravenna), 13 marzo 2026 – Qual è la merenda ideale per uno studente? E’ una sorpresa scoprire che per molti ragazzi non sia un hamburger, una... Aggiornamenti e contenuti dedicati a merenda sana Temi più discussi: La merenda ideale a scuola? Un panino con verdure e ricotta. Così combattiamo il cibo spazzatura; La merenda sana – Il passaporto delle merende: al via progetto di educazione alimentare nelle scuole dell’infanzia di Fucecchio; Dieta sgonfia pancia: il menù della nutrizionista da fare in 3 giorni; Orto a scuola per diventare degli adulti consapevoli. La merenda sana – Il passaporto delle merende: al via progetto di educazione alimentare nelle scuole dell’infanzia di FucecchioA partire dal mese di marzo, nelle scuole dell’infanzia del Comune di Fucecchio grazie alla regia di Fucecchio Servizi ... gonews.it La merenda ideale a scuola? Un panino con verdure e ricotta. Così combattiamo il cibo spazzaturaL’imprenditore agricolo faentino Andrea Savorani è arrivato secondo al premio nazionale Oscar Green organizzato da Coldiretti a Roma, nell’ambito di un progetto che vede coinvolti anche gli studenti d ... msn.com Muffin ricotta e fragole, perfetti per una colazione o una merenda sana e genuina. Ricetta https://blog.giallozafferano.it/millegrammi/ricetta-muffins-ricotta-e-fragole/ - facebook.com facebook