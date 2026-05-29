Drone russo in Romania la Nato serra i ranghi | Mosca ha superato un altro limite
Un drone russo ha colpito un edificio residenziale a Galati, in Romania, durante la notte, ferendo due persone. La Nato ha condannato l’attacco, affermando che Mosca ha superato un altro limite. La reazione internazionale si è tradotta in un rafforzamento delle misure di sicurezza nella regione. Il governo romeno ha confermato il bombardamento e ha aumentato i controlli lungo il confine con l’Ucraina. Nessuna altra informazione sui danni materiali o sull’origine del drone.
Un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania sud-orientale vicina al confine con l'Ucraina, provocando due feriti e innescando una dura reazione di Nato, Unione europea e governo romeno. L'episodio rappresenta il più grave incidente sul territorio romeno dall'inizio della guerra in Ucraina e apre un nuovo fronte di tensione tra l'Alleanza Atlantica e Mosca. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa romeno, “nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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