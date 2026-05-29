Romania drone russo colpisce un edificio al confine con l’Ucraina La Nato condanna | Mosca sconsiderata

Da lapresse.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un attacco con droni russi sull’Ucraina tra il 28 e il 29 maggio, uno dei droni ha sorvolato la Romania e si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale. La NATO ha condannato l’evento, definendo l’azione di Mosca sconsiderata. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali vittime o danni materiali all’interno dell’edificio. L’episodio si è verificato nella notte e ha coinvolto un drone che proveniva dall’attacco principale sull’Ucraina.

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Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, durante un attacco con droni russi sull’Ucraina, uno dei droni ha sorvolato la Romania e si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale. Lo riporta RBC-Ucraina, citando il sito web del Ministero della Difesa rumeno. “Il drone ha violato lo spazio aereo rumeno, è stato tracciato dal radar nella parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio. Sul posto sono intervenute squadre specializzate dell’IGSU e di altre strutture del Ministero degli Affari Esteri, dei servizi segreti rumeni e della polizia rumena”, si legge nella pubblicazione. L’agenzia ha aggiunto che i suoi radar hanno rilevato droni in volo vicino allo spazio aereo del paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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