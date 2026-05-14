Meno truppe Usa in Ue quante spine verso il vertice Nato di Ankara
Nelle ultime settimane si è assistito a una riduzione del numero di truppe statunitensi presenti in alcune nazioni europee, un cambiamento che ha attirato l’attenzione delle autorità e degli analisti. Questa decisione si accompagna a tensioni e discussioni sui piani di rafforzamento della NATO in vista del prossimo vertice a Ankara. L’assenza di spiegazioni ufficiali ha portato a speculazioni su possibili strategie o segnali politici che potrebbero influenzare gli equilibri dell’Alleanza Atlantica nei mesi a venire.
Un segnale? Una provocazione? L’anticamera di cosa potrebbe accadere in un futuro non troppo lontano? I Paesi europei della Nato sono scossi dalle indiscrezioni apparse sul Wall street journal, in cui si dà conto della decisione del Pentagono di annullare a sorpresa il dispiegamento della brigata corazzata “Black Jack” in Europa, quella per intendersi che protegge la Polonia da eventuali attacchi russi. L’equipaggiamento e alcune truppe della brigata corazzata erano già in viaggio verso la Polonia, quando il suo dispiegamento è stato bruscamente interrotto. Una mossa, questa, che rientra nella complessiva strategia trumpiana di riduzione della presenza statunitense in Europa, al fine di concentrarsi maggiormente sulla difesa nazionale e sull’Indo-Pacifico, passaggio che ha colto di sorpresa gli ufficiali militari. 🔗 Leggi su Formiche.net
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