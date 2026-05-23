Friedrich Merz ha dichiarato che il 6 giugno, anniversario del D-Day, rappresenta un momento storico in cui gli americani hanno concluso la guerra in Europa. La sua scelta di ricordare questa data coincide con una strategia politica volta a rafforzare il ruolo della Germania come leader, rispondendo alle pressioni di Donald Trump e cercando di contenere l’avanzata dell’ultradestra in vista delle prossime elezioni.

“Domani sarà il 6 giugno. È l’anniversario del D-Day, quando gli americani posero fine a una guerra in Europa”, stava dicendo Friedrich Merz con la massima deferenza. Ma Donald Trump non lo aveva lasciato neanche finire: “Quello non è stato un gran giorno per voi, giusto?”, lo aveva interrotto, ghignando. In quel momento i rapporti erano distesi, ma in quel siparietto del 2025 alla Casa Bianca c’erano già i prodromi di ciò che sarebbe stato. Un anno dopo, mentre il tycoon sposta 5.000 soldati in Polonia, Berlino si candida alla guida della Nato. “La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership “, ha detto il ministro Johann Wadephul alla vigilia del vertice Esteri a Helsingborg. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nato, perché Merz vuole la Germania come leader: la mossa per rispondere a Trump e arginare l’ultradestra alle elezioni

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