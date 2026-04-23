Jannik Sinner | Non sono della generazione TikTok guardo video profondi perché il mondo sta cambiando

A Madrid, il tennista Jannik Sinner ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita al di fuori del campo. Ha spiegato di non appartenere alla generazione TikTok e di preferire guardare video approfonditi, in particolare su temi come scienza e geopolitica. Sinner ha dichiarato che questa scelta riflette il cambiamento in corso nel modo di fruire dei contenuti. Durante i momenti di relax, si dedica a queste attività di approfondimento.

Jannik Sinner ha raccontato a Madrid alcuni aspetti della sua vita extra-tennis. Durante i momenti di relax guarda video lunghi di divulgazione scientifica e geopolitca.🔗 Leggi su Fanpage.it

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