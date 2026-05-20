Mai visto Jannik così spero ne venga fuori | il manager di Sinner preoccupato con Gianni Milan a Roma

Durante il torneo di Roma, il vicepresidente della Federtennis ha riferito di aver parlato con il manager di Jannik Sinner, il quale ha espresso preoccupazione per lo stato del giocatore. Secondo quanto dichiarato, il manager ha detto di non aver mai visto Sinner così, nemmeno durante gli Slam. La conversazione si è svolta nel contesto della manifestazione romana, senza ulteriori dettagli su eventuali cause o conseguenze. La situazione ha destato attenzione tra gli addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui