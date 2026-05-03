Questo è l' orologio Cartier più costoso mai venduto all' asta

Nel maggio 2022, un orologio Cartier Crash è stato venduto all'asta per circa 1,3 milioni di euro. Si tratta del prezzo più alto mai raggiunto da un modello della stessa marca in una vendita pubblica. L'orologio, caratterizzato da una forma oblunga, ha stabilito un nuovo record di vendita per questo modello. La cifra supera di gran lunga le precedenti offerte per lo stesso segnatempo.

Un Cartier Crash, nel maggio 2022, è stato venduto alla cifra record di quasi 1,3 milioni di euro, ben al di sopra di quanto chiunque avesse mai pagato in precedenza per l'iconico segnatempo dalla forma oblunga. La vendita ha dato il tono a quell’anno, durante il quale il gioielliere parigino ha ripreso con slancio la sua ascesa vertiginosa verso la vetta del collezionismo di orologi. Facciamo un salto in avanti fino allo scorso fine settimana, dove un altro Cartier Crash sembra aver fatto schizzare alle stelle i prezzi all’asta di Sotheby’s a Hong Kong. L’orologio è stato aggiudicato per 15,6 milioni di dollari di Hong Kong (circa 1,7 milioni di euro), un nuovo record sia per il modello sia per Cartier nel suo complesso alle aste.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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