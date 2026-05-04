Recentemente si è diffusa la notizia di un possibile matrimonio tra due celebrità. L'attrice ha mostrato un anello di diamanti dal valore elevato, mentre l'ex cantante ha condiviso immagini che suggeriscono preparativi per un evento importante. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, ma i segnali indicano che potrebbero esserci due matrimoni in programma. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la situazione.

Il fidanzamento della coppia arriva dopo soli otto mesi dalla prima volta in cui sono stati paparazzati insieme, lo scorso agosto, a braccetto per le strade di Roma. Da allora, la relazione tra le due celebrity è continuata a gonfie vele. Una fonte vicina alla famiglia Kravitz ha detto a Page Six che Harry e Zoë stanno valutando di celebrare il matrimonio in due diverse location per stare vicino alla famiglia di uno e dell'altra: «So per certo che Zoë vorrebbe fare qualcosa a New York per via di suo padre, quindi, semmai, ci saranno due matrimoni. Lenny Kravitz vive ancora nel centro di Manhattan, per cui le nozze potrebbero essere al Fouquet's Hotel.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Zoë Kravitz e Harry Styles starebbero programmando due matrimoni

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Harry Styles e Zoë Kravitz si sposano?; Harry Styles e Zoë Kravitz presto genitori? Gli amici: Lui è pronto per diventare padre; Harry Styles e Zoe Kravitz sono fidanzati. Hanno condiviso la notizia con una cerchia ristretta di persone e lei ha mostrato l'anello alle sue amiche più care; Zoë Kravitz e Harry Styles verso le nozze? La reazione di Channing Tatum.

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