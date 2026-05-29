Perché Andrea Sempio non farà la perizia psichiatrica l’avvocato Cataliotti risponde ai pm di Pavia | cosa cambia sui tempi delle indagini

L’avvocato di Andrea Sempio ha comunicato ai pm di Pavia che il suo assistito non intende sottoporsi alla perizia psichiatrica richiesta nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. Questa decisione potrebbe influenzare i tempi delle indagini, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su come. La procura aveva disposto l’esame psichiatrico come parte delle procedure investigative, ma Sempio ha scelto di non parteciparvi.

Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Ad annunciarlo a Quarto Grado su Rete4 è stato l’avvocato Liborio Cataliotti, che con Angela Taccia assiste il 38enne indagato per omicidio aggravato di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villa a Garlasco. Perché Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica. Cataliotti ha spiegato la posizione del suo assistito con una logica precisa: «Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Noi crediamo che l’accertamento dei fatti e le prove dei... 🔗 Leggi su Open.online

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