perizia psichiatrica su sempio e nuove indagini la mossa di pm di pavia

Notizia in breve

La Procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica su un sospettato coinvolto nel caso di Garlasco. Contestualmente, sono state avviate nuove indagini per approfondire la posizione dell’indagato. La decisione arriva dopo che sono emersi elementi che richiedono valutazioni sulla stabilità mentale dell’uomo. La perizia dovrebbe fornire chiarimenti sulla capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.