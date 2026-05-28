Perizia psichiatrica su Sempio e nuove indagini la mossa di pm di Pavia
La Procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica su un sospettato coinvolto nel caso di Garlasco. Contestualmente, sono state avviate nuove indagini per approfondire la posizione dell’indagato. La decisione arriva dopo che sono emersi elementi che richiedono valutazioni sulla stabilità mentale dell’uomo. La perizia dovrebbe fornire chiarimenti sulla capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.
Un altro colpo di scena nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia dispone un'integrazione delle indagini dopo il deposito, da parte della difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, di "plurime consulenze tecniche" depositate entro i venti giorni dalla notifica di chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. "Considerato che i termini delle indagini preliminari risultano tuttora pendenti (con scadenza fissata al 28 settembre 2026), si è ritenuto opportuno disporre ulteriori accertamenti" si legge nella nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. In particolare, "è stato disposto... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma per la perizia psicologica: nuovi sviluppi...
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Disposta perizia psichiatrica su Sempio richiesta dalla procura di Pavia #garlasco x.com
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