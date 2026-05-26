Andrea Sempio non si presenterà per l'interrogatorio davanti ai pubblici ministeri. La decisione è stata comunicata dopo la consegna delle consulenze tecniche, che saranno utilizzate come elementi di risposta. Nessuna dichiarazione diretta dell'indagato durante l'udienza. La posizione è stata ufficializzata senza ulteriori dettagli sul motivo del rifiuto. Liborio Cataliotti non ha commentato la scelta di Sempio, che si affiderà alle relazioni depositate.

Andrea Sempio continuerà a non rispondere alle domande dei pm che indagano sul delitto di Garlasco in cui venne uccisa Chiara Poggi. Non si tratta di timore o del rifiuto di collaborare alle indagini, ma di una chiara strategia processuale tracciata dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia. Liborio Cataliotti sul silenzio di Andrea Sempio di fronte ai pm L'avvocato Cataliotti contesta gli indizi a carico di Sempio Il legale di Sempio punta sulle consulenze Liborio Cataliotti sul silenzio di Andrea Sempio di fronte ai pm Secondo i legali di Andrea Sempio, l’interrogatorio avverrebbe in una fase in cui il fascicolo non sarebbe ancora pienamente definito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Liborio Cataliotti e il perché Andrea Sempio non si farà interrogare dai pm, svelato il motivo del rifiuto

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GARLASCO: ANDREA SEMPIO INVITATO IN PROCURA

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