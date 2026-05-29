Per un Parco inclusivo | passeggiata nel percorso accessibile Sabrina Bulleri

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un percorso accessibile nel parco di San Rossore è stato percorso da persone con diverse abilità, con l’obiettivo di promuovere un parco inclusivo. La passeggiata si è svolta lungo un tragitto di circa un chilometro, chiamato “Sabrina Bulleri”, dotato di strutture e segnaletica adeguate per garantire la fruizione a tutti. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e associazioni, con l’intento di sensibilizzare sulla necessità di spazi pubblici accessibili. La passeggiata si è conclusa nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.

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Pisa, 29 maggio 2026 – Una passeggiata accessibile nel cuore di San Rossore, un chilometro tra boschi ed aree umide: nei giorni scorsi il garante dei disabili del Comune di Pisa Alessandro Di Ciolo, in collaborazione con l'Ente Parco, ha organizzato un'iniziativa che ha coinvolto le associazioni 'La Mano Amica', 'Go Franceskino Go', 'Coordinamento Etico dei Caregivers Pisa APS' per un totale di 24 persone tra diversamente abili ed accompagnatori. I partecipanti hanno potuto addentrarsi nel percorso “Sabrina Bulleri” che parte dal viale del Gombo e si snoda tra lecci, farnie e frassini arrivando fino all’osservatorio faunistico del Paduletto, una delle riserve di biodiversità del Parco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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