Un Parco inclusivo e senza barriere | alla scoperta del Percorso accessibile ' Sabrina Bulleri'

Notizia in breve

Un percorso accessibile di un chilometro nel cuore di San Rossore è stato inaugurato di recente. Il tracciato, tra boschi e zone umide, è stato aperto con l'obiettivo di creare un parco senza barriere. L'iniziativa, promossa dal Garante dei disabili locale e dall’Ente Parco, ha visto la partecipazione di diverse associazioni, tra cui 'La Mano Amica' e 'Go'.