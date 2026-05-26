Un Parco inclusivo e senza barriere | alla scoperta del Percorso accessibile ' Sabrina Bulleri'

Da pisatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un percorso accessibile di un chilometro nel cuore di San Rossore è stato inaugurato di recente. Il tracciato, tra boschi e zone umide, è stato aperto con l'obiettivo di creare un parco senza barriere. L'iniziativa, promossa dal Garante dei disabili locale e dall’Ente Parco, ha visto la partecipazione di diverse associazioni, tra cui 'La Mano Amica' e 'Go'.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una passeggiata accessibile nel cuore di San Rossore, un chilometro tra boschi ed aree umide: nei giorni scorsi il Garante dei disabili del Comune di Pisa Alessandro Di Ciolo, in collaborazione con l'Ente Parco, ha organizzato un'iniziativa che ha coinvolto le associazioni 'La Mano Amica', 'Go. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Si inaugura il grande parco inclusivo senza barriere e attorno nascono i nuovi parcheggiA Brugherio è stato inaugurato un nuovo parco inclusivo situato tra via Foscolo e via Dante.

Parco senza barriere. A Roselle inaugurato il nuovo sito archeologico. Ora è più accessibileA Roselle è stato inaugurato un nuovo sito archeologico accessibile a tutti, grazie a interventi realizzati dai Parchi archeologici della Maremma.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web