Un Parco inclusivo e senza barriere | alla scoperta del Percorso accessibile ' Sabrina Bulleri'
Un percorso accessibile di un chilometro nel cuore di San Rossore è stato inaugurato di recente. Il tracciato, tra boschi e zone umide, è stato aperto con l'obiettivo di creare un parco senza barriere. L'iniziativa, promossa dal Garante dei disabili locale e dall’Ente Parco, ha visto la partecipazione di diverse associazioni, tra cui 'La Mano Amica' e 'Go'.
Una passeggiata accessibile nel cuore di San Rossore, un chilometro tra boschi ed aree umide: nei giorni scorsi il Garante dei disabili del Comune di Pisa Alessandro Di Ciolo, in collaborazione con l'Ente Parco, ha organizzato un'iniziativa che ha coinvolto le associazioni 'La Mano Amica', 'Go. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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