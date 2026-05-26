Raggiolo | un’antica via medievale diventerà un percorso inclusivo e accessibile

Un’antica via medievale nel comune di Raggiolo sarà trasformata in un percorso accessibile e inclusivo. L’intervento prevede l’adattamento del tracciato per consentire l’accesso a persone con disabilità, senza modificare eccessivamente l’aspetto storico. La modifica mira a integrare elementi di natura, spiritualità e patrimonio culturale, garantendo fruibilità a un pubblico più ampio. La realizzazione è in fase di pianificazione e intervento.

Un’antica via medievale diventerà un percorso inclusivo e accessibile, capace di coniugare storia, natura, spiritualità e attenzione alla disabilità. Giovedì 28 maggio, alle 17.00, il centro polifunzionale di San Piero in Frassino ospiterà la presentazione del “Percorso di Sant’Angelo” che è in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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