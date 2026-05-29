Nuove foto sarebbero state trovate prima del crollo in casa, coinvolgendo una nota personaggio pubblica. Le immagini, emerse recentemente, sembrano collegarsi alla vicenda, che si arricchisce di dettagli inquietanti grazie alle testimonianze di chi è rimasto coinvolto nei tamponamenti avvenuti il 23 maggio. La vicenda si sta sviluppando con ulteriori elementi che potrebbero cambiare la narrazione finora conosciuta.

Le testimonianze di chi è rimasto coinvolto nei tamponamenti del 23 maggio aggiungono nuovi dettagli inquietanti a una storia che sembrava già complessa. Due giorni prima che la polizia la soccorresse in casa in stato confusionale, Belen Rodriguez sarebbe stata protagonista di due incidenti stradali nel centro di Milano, allontanandosi senza prestare soccorso. T re conducenti si sono presentati al pronto soccorso con contusioni rimediate nello scontro con un Land Rover Defender che, secondo i testimoni presenti, era guidato proprio dalla showgirl argentina. I medici hanno prodotto referti con prognosi di cinque giorni per lesioni compatibili con tamponamenti stradali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Per Belén Rodriguez non finisce qui: spuntano le foto che la incastrerebbero prima del crollo in casa

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