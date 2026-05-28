Belen Rodriguez e i tre feriti dopo i tamponamenti Cosa è successo col Suv prima del ricovero | l’accusa dei testimoni e le foto che la incastrano

Il 23 maggio, un SUV coinvolto in tamponamenti ha causato tre feriti. Testimoni raccontano di aver visto il veicolo procedere a velocità elevata e di aver assistito a manovre azzardate prima dello scontro. Foto scattate sul luogo mostrano danni evidenti alla vettura, mentre alcune immagini sembrano confermare le testimonianze sui comportamenti pericolosi del conducente prima dell’incidente.

Le testimonianze di chi è rimasto coinvolto nei tamponamenti del 23 maggio aggiungono nuovi dettagli a cosa sia successo a Belen Rodriguez due giorni prima del ricovero in ospedale. Tre conducenti si sono presentati al pronto soccorso. I medici, spiega Repubblica, hanno prodotto referti con prognosi di cinque giorni per contusioni rimediate nello scontro con il Defender Land Rover guidato, secondo i testimoni, proprio dalla showgirl. Le loro deposizioni, raccolte dalla polizia locale, confluiranno nelle prossime ore in una comunicazione di notizia di reato indirizzata alla Procura di Milano, come ricostruisce il Giorno. L’ipotesi di reato a carico della conduttrice argentina, 41 anni, è quella di omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Open.online

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