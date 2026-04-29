Roma e provincia pensioni in pagamento negli uffici postali dal 2 maggio

Dal 2 maggio, le pensioni del mese di maggio saranno disponibili negli 393 uffici postali di Roma e provincia. Poste Italiane ha annunciato che i pensionati potranno ritirare gli assegni a partire da quel giorno, senza indicare eventuali orari o eventuali modalità di pagamento alternative. La distribuzione avverrà in modo regolare presso tutti gli sportelli dell’area.

Roma, 29 aprile 2026 – Poste Italiane comunica che in tutti i 393 uffici postali di Roma e provincia le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Sempre a partire da sabato 2 le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 442 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Per ritirare la pensione allo sportello occorre presentare un documento d’identità valido oppure delegare una terza persona al prelevamento del denaro.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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