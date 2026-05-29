Carlo Pellegatti ha commentato la situazione della panchina del Milan, sottolineando che il club necessita di una fiducia totale nei confronti di Rangnick. La discussione riguarda anche altri candidati per la guida tecnica della squadra, con diversi nomi che sono stati menzionati come possibili sostituti o alternative. La questione della gestione tecnica rimane al centro delle attenzioni, mentre il club valuta le prossime mosse per il ruolo di allenatore.

Continuano le voci sul futuro del Milan: dopo la rivoluzione di Gerry Cardinale, i rossoneri devono trovare tre figure fondamentali, ovvero il nuovo amministratore delegato, il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. Tra i profili seguiti e analizzati dal Milan c'è anche quello di Ralf Rangnick, attuale allenatore dell'Austria che vorrebbe però decidere tutto nel caso in cui diventasse una sorta di direttore tecnico del Diavolo. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di chi potrebbe arrivare sulla panchina del Milan. Ecco i dettagli da YouTube. "Il Milan deve costruire tutto e non traspare nulla. Dovesse arrivare Rangnick il testa a testa oggi sarebbe tra Glasner e Jaislle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti avverte il Milan: “Rangnick? Serve fiducia totale”. Duello per la panchina”

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