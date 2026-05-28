Il Milan si sta muovendo per la scelta del nuovo allenatore e l’ipotesi araba si fa più concreta. Resta forte la possibilità che l’ex collaboratore di fiducia dell’allenatore attuale venga scelto come nuovo tecnico. I dirigenti stanno accelerando le decisioni, mentre il club si prepara a comunicare la scelta ufficiale. La trattativa si concentra su alcune opzioni interne, senza ancora annunci ufficiali.

Il casting per il nuovo allenatore del Milan entra nel vivo. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic intendono sciogliere le riserve entro 7-10 giorni per definire la guida tecnica della prossima stagione. In pole position per il ruolo di direttore tecnico c'è Ralf Rangnick, che ha già proposto alcuni candidati per la panchina. Inizialmente, il nome più quotato sembrava essere quello di Andoni Iraola, in uscita dal Bournemouth. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico spagnolo non avrebbe mostrato alcun segnale di apertura al Milan: la concorrenza di Crystal Palace e Bayer Leverkusen rischia di essere decisiva. Secondo quanto anticipato da Alfredo Pedullà e successivamente confermato dalla 'Gazzetta dello Sport', sui taccuini di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale ci sarebbe anche Matthias Jaissle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, prende quota l’ipotesi ‘araba’ per la panchina: Rangnick pronto a puntare sul suo uomo di fiducia

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