Pedullà ha espresso preoccupazione riguardo alle trattative di mercato della Juventus, auspicando che non siano più gestite da Comolli, ritenendo che ciò potrebbe compromettere le negoziazioni. Le dichiarazioni sono rivolte alla fase estiva del mercato, con un tono critico nei confronti dell’attuale gestione delle trattative. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle trattative o sulle motivazioni alla base delle sue affermazioni.

di Luca Fioretti Pedullà attacca così l’amministratore delegato della Juventus: le sue dichiarazioni e la sua analisi in vista del mercato estivo. Il clima attorno alla dirigenza della Juventus si fa sempre più rovente, alimentato da critiche feroci sul modus operandi societario. Dopo l’affondo di Sandro Sabatini, anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha espresso parole durissime nei confronti dell’amministratore delegato Damien Comolli, finito sul banco degli imputati per una sessione di trasferimenti fallimentare che ha relegato i bianconeri al sesto posto in classifica. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Intervenuto in un video sul proprio canale YouTube, il giornalista ha analizzato i limiti operativi dell’area tecnica, sollevando enormi perplessità sulla gestione delle singole operazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pedullà all’attacco: «Spero che le trattative per la Juve non vengano più fatte da Comolli, si potrebbe naufragare»

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