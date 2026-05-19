Comolli il suo futuro è sempre più in bilico | sono due le strade che la Juve potrebbe percorrere Le novità – VIDEO

Da juventusnews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro dell’amministratore delegato della Juventus appare incerto, con due opzioni principali sul tavolo: un possibile ridimensionamento delle sue responsabilità o una separazione anticipata dal ruolo attuale. La società sta valutando le prossime mosse, ma al momento non ci sono decisioni definitive. Le discussioni interne si concentrano su come procedere, mentre l’interessato si trova al centro di queste valutazioni. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali.

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di Francesco Spagnolo Comolli, il futuro dell’ad bianconero è sempre più in bilico. Possibile un ridimensionamento del ruolo o una separazione in anticipo. Le ultime. Sono giorni decisivi per il futuro di Comolli. Il vertice fra Elkann e Spalletti potrebbe essere fondamentale per capire se si andrà avanti con l’attuale amministratore delegato oppure si prenderanno altre strade. E nel consueto appuntamento dedicato al calciomercato della Juventus sul canale Youtube di .com, Eleonora Trotta ha fatto il punto della situazione: “ Ci sarà un vertice molto importante fra Elkann e i consiglieri per studiare la posizione di Comolli, che è sempre più in bilico ed è di fatto fuori dai piani di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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