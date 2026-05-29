Un uomo di 36 anni è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico. Nella sua abitazione è stato sequestrato un hard disk esterno contenente centinaia di file, tra immagini e video, che raffigurano bambini e neonati in atti sessuali, osceni ed erotici. L’indagato è stato sottoposto a fermo e le forze dell’ordine hanno avviato approfondimenti sulla provenienza e la diffusione del materiale.

Deteneva in un hard disk esterno del suo computer centinaia e centinaia di video e foto di natura pedopornografica che ritraevano bambine e bambini, anche neonati, intenti in atti sessuali, osceni ed erotici. Per questo motivo la polizia ha arrestato un 36enne di Pedaso, difeso dall’avvocato Enrico Di Bonanventura, con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico e il sospetto di essere collegato ad una rete internazionale di pedofili. Un’indagine che parte nel 2024 e divisa in due tronconi, quella attivata dal centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia a seguito di una segnalazione del Ncmec, National Center for... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedopornografia, arrestato 36enne. Hard disk esterno pieno di materiale

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