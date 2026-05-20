Oltre 500mila file di sesso con minori e violenza trovati in pc telefoni e hard disk | un uomo arrestato dalla Guardia di Finanza di Ancona

Un uomo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Ancona dopo essere stato trovato in possesso di un archivio digitale contenente oltre 500mila file di materiale pedopornografico. L'indagine ha portato al sequestro di computer, telefoni e hard disk, che conservavano video e immagini di sesso con minori. L'archivio era organizzato in cartelle e sottocartelle, e il materiale era catalogato in modo sistematico. L'uomo è stato denunciato per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.

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ANCONA - Aveva creato un enorme archivio digitale contenente oltre 500mila file pedopornografici tra video e immagini, organizzati in cartelle e sottocartelle per catalogare il materiale: un uomo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Oltre 500mila file di sesso con minori e violenza trovati in pc, telefoni e hard disk: un uomo arrestato dalla Guardia di Finanza di Ancona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pedopornografia, arrestato un uomo ad Ancona: sequestrati oltre 500mila fileAl termine di un’operazione durata mesi, la Guardia di Finanza di Ancona ha arrestato un uomo per detenzione di materiale pedopornogafico. Pistoia, pedopornografia: migliaia di file con minori nudi nel pc. Arrestato 50ennePISTOIA – La Polizia di Stato ha arrestato un 50enne di Pistoia, trovato in possesso di migliaia di file di natura pornografica. Le Olimpiadi di Milano Cortina finiscono alla Corte dei conti: Per l'Arena Santa Giulia 134 milioni di extra costi. La guardia di finanza ha acquisito documenti contabili. reddit Oltre 500mila file di sesso con minori e violenza trovati in pc, telefoni e hard disk: un uomo arrestato dalla Guardia di Finanza di AnconaANCONA - Aveva creato un enorme archivio digitale contenente oltre 500mila file pedopornografici tra video e immagini, organizzati in cartelle e sottocartelle per catalogare il materiale: un ... corriereadriatico.it Pedopornografia, arrestato un uomo ad Ancona: sequestrati oltre 500mila fileIl materiale era organizzato in un complesso sistema di cartelle. Sequestrati anche numerosi computer e smartphone. Il soggetto impiegava tecnologia peer to peer per occultare le tracce ... msn.com IMMOBILIARE 2004 S.N.C. DI MAURIZIO BIANCO E SALVATORE STERRANTINO - Results on X | Live Posts & Updates x.com