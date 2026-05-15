Garlasco il nuovo audio di Sempio in auto | Foto nell' hard disk? Spero che non ci siano E temeva di essere arrestato
Il 14 maggio 2025, i carabinieri sono arrivati nella villetta di famiglia a Garlasco con un decreto di perquisizione. Nel corso delle indagini, è stato ascoltato un nuovo audio di Sempio in auto, in cui si diceva: «Foto nell'hard disk? Spero che non ci siano». Durante l’interrogatorio, Sempio ha espresso preoccupazioni riguardo a un possibile arresto. La polizia ha sequestrato vari dispositivi e avviato verifiche su contenuti digitali presenti nell’abitazione.
Il 14 maggio 2025 i carabinieri si presentano nella villetta della famiglia Sempio in via Canova, a Garlasco, con un decreto di perquisizione. Se ne andranno ore dopo con borsoni pieni di materiale, agende, block notes, telefoni, nessun computer, ma due hard disk. E questo mette in apprensione Andrea Sempio, che il giorno dopo in auto pronuncia uno dei suoi monologhi a voce bassa. «Non si può aprire. Provate», dice. Fa l'elenco di ciò che hanno prelevato gli investigatori: «Indumenti, quaderni, le bici, pure i libri. l'importante è che non venga fuori che non ce n'è. che non ce n'è di foto, capisci?». Il 27 febbraio di un anno fa a Sempio è stato notificato l'avviso di garanzia per l'omicidio di Chiara Poggi e i mesi che seguono sono per lui carichi di tensione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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