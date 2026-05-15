Garlasco il nuovo audio di Sempio in auto | Foto nell' hard disk? Spero che non ci siano E temeva di essere arrestato

Il 14 maggio 2025, i carabinieri sono arrivati nella villetta di famiglia a Garlasco con un decreto di perquisizione. Nel corso delle indagini, è stato ascoltato un nuovo audio di Sempio in auto, in cui si diceva: «Foto nell'hard disk? Spero che non ci siano». Durante l’interrogatorio, Sempio ha espresso preoccupazioni riguardo a un possibile arresto. La polizia ha sequestrato vari dispositivi e avviato verifiche su contenuti digitali presenti nell’abitazione.

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