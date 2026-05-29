Il Partito Democratico ha eletto Federico Gianassi come nuovo segretario, con voto unanime, fino al congresso di ottobre. Già nominati i due vice segretari, uno dei quali è Giorgetti e l’altro Scaglione. Durante la riunione, si sono verificati alcuni scontri tra un rappresentante regionale e un altro membro del partito, ma nonostante le tensioni, si è deciso di mantenere l’unità.

Prove di unità. Rancori non ancora alle spalle ma piena convergenza su Federico Gianassi, eletto all’unanimità segretario del Partito Democratico fino al congresso di ottobre. Il Pd fiorentino come specchio della città: un cantiere aperto. Lavori in corso per tenere compatte tutte le anime – e gli attori principali – del partito. Ma intanto un segnale di convergenza: l’assemblea dem si è espressa con 112 voti a favore di Gianassi senza contrari né astenuti, nonostante alla vigilia si potesse immaginare una manciata di voti ’ribelli’. Ma dopo il placet di Giani arrivato la settimana scorsa, alla fine l’operazione Gianassi ha convinto tutti. L’ultimo braccio di ferro si è consumato nei giorni scorsi per la scelta dei suoi vice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pd, Gianassi è segretario. Giorgetti e Scaglione i vice. Scintille tra Giani e Funaro

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