Il Comitato fiorentino «Società civile per il No al referendum» si è dato appuntamento alle 18 di oggi in piazza Signoria per festeggiare la vittoria del No. «Abbiamo vinto. Vi aspettiamo in piazza Signoria alle 18.(E viva la Costituzione), il messaggio che accompagna l'invito diffuso su Fb dalla Cgil di Firenze, tra i promotori del comitato con Arci, Anpi, Legambiente e altri. L'eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, festeggia quella che definisce «una valanga di No in ogni parte del Paese» che «manda un messaggio forte e chiaro. Ha vinto la Costituzione. Ha vinto la democrazia. Avevamo detto con determinazione che questa riforma avrebbe lacerato inutilmente l'Italia, mettendo a rischio equilibri fondamentali della nostra democrazia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Firenze e la Toscana, i risultati del referendum in diretta: il No vince con il 66,7%. Fossi (Pd) e Giani: ripartiamo da qui. Funaro: una bocciatura per il governo

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