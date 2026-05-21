Pd | molla il segretario fiorentino Ceccarelli Ora Gianassi e poi il congresso | Fase nuova
Dopo giorni di voci, Andrea Ceccarelli si è dimesso dal ruolo di segretario cittadino del Pd. La decisione è stata comunicata attraverso una lettera inviata questa mattina alla presidente dell'assemblea. La sua uscita apre ufficialmente una fase di transizione, con l’obiettivo di preparare il partito a un nuovo ciclo congressuale. In seguito alle dimissioni di Ceccarelli, si prevede un passaggio di consegne a un nuovo responsabile, con l’intenzione di rinnovare l’organizzazione locale prima della convocazione del prossimo congresso.
Era nell'aria da giorni. Alla fine Andrea Ceccarelli si è dimesso da segretario cittadino del Pd. “Si apre una nuova fase, per dare nuovo slancio al partito cittadino verso il congresso”, commenta l'ormai ex segretario con una lettera inviata questa mattina alla presidente dell'assemblea. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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