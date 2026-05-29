Dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 15 novembre, il pavimento del Duomo di Siena sarà visibile in due periodi distinti. Durante questa apertura, sarà possibile ammirare un nuovo strato di decorazioni. La riapertura coincide con il Giubileo di San Francesco, conferendo alla manifestazione un valore simbolico aggiuntivo. La scopertura si svolge in due fasi, con interruzioni tra luglio e agosto.

Il Pavimento del Duomo di Siena tornerà a scoprirsi dal 27 giugno al 31 luglio e poi nuovamente dal 18 agosto al 15 novembre, in un’edizione che quest’anno assume un significato particolare grazie al Giubileo di San Francesco. Proprio per questa ricorrenza l’evento sarà dedicato al tema de ’Il Sommo Bene’ e sarà straordinariamente prolungato fino a metà novembre, offrendo a visitatori e pellegrini un tempo più ampio per ammirare uno dei capolavori assoluti dell’ arte italiana. L’annuncio è stato dato a Roma, nella sede della Stampa Estera di Palazzo Grazioli, nel corso di un incontro dedicato alle iniziative culturali e spirituali legate alla nuova stagione di scopertura del celebre tappeto marmoreo della Cattedrale senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pavimento del Duomo. Nuova scopertura dedicata a ’Il Sommo Bene’

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