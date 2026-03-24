In occasione del Dantedì, il 25 marzo alle 21, si svolge una serata al Castello Malatestiano organizzata dalla Fondazione “Tito Balestra” di Longiano. L’evento, dedicato a Dante Alighieri, prevede tre momenti: tra cui l’inaugurazione di una mostra e una lettura pubblica delle sue opere. La serata si concentra sui festeggiamenti della giornata nazionale istituita dal Ministero della Cultura.

In occasione del Dantedì, la giornata nazionale istituita dal Ministero della Cultura in memoria del poeta Dante Alighieri, mercoledì 25 marzo, alle ore 21, la Fondazione “Tito Balestra” di Longiano propone una serata speciale dedicata a Dante articolata in tre momenti: l’inaugurazione della nuova sezione permanente della Donazione Giuseppe Angelucci, i saluti istituzionali e l’evento culturale “Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità”. Durante l’inaugurazione sarà presentata la nuova sezione permanente della donazione Giuseppe Angelucci, ospitata nella prestigiosa Sala degli Affreschi del Castello Malatestiano. La collezione, donata nel... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Dantedì sbarca al Castello Malatestiano con una serata dedicata al Sommo poeta

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