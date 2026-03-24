A Passo Corese, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni con l’accusa di aver maltrattato la compagna e i figli durante un confronto acceso. L’intervento dei militari è avvenuto in seguito a una richiesta di aiuto, e sono state riscontrate lesioni personali alla donna e ai minori coinvolti. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri avvenuto nel centro abitato di Passo Corese. Un cittadino extracomunitario di 54 anni, domiciliato in Bassa Sabina (Rieti), è stato fermato in flagranza di reato dopo l’ennesima lite domestica degenerata in violenza fisica. Maltrattamenti in famiglia a Passo Corese (Rieti) L'aggressione e la richiesta di aiuto L'arresto in flagranza e la ricostruzione dei fatti Le conseguenze per l'arrestato e la tutela della vittima Maltrattamenti in famiglia a Passo Corese (Rieti) Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Passo Corese quando, al culmine di una discussione tra conviventi, la situazione è rapidamente degenerata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una donna a Passo Corese, maltrattata insieme ai figli dal convivente: l'intervento e l'epilogo

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