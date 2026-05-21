Donna maltrattata e pestata dal compagno per gelosia ad Abano Terme racconta tutto in ospedale l' epilogo

Una donna è stata aggredita e maltrattata dal compagno durante una lite avvenuta nella zona della bassa padovana. La vittima ha deciso di raccontare quanto accaduto mentre si trovava in ospedale, descrivendo episodi di violenza legati a motivi di gelosia. Gli agenti hanno arrestato l’uomo, accusandolo di aver causato lesioni, maltrattamenti e aver rivolto minacce aggravate. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario.

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