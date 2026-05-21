Donna maltrattata e pestata dal compagno per gelosia ad Abano Terme racconta tutto in ospedale l' epilogo

Da virgilio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata aggredita e maltrattata dal compagno durante una lite avvenuta nella zona della bassa padovana. La vittima ha deciso di raccontare quanto accaduto mentre si trovava in ospedale, descrivendo episodi di violenza legati a motivi di gelosia. Gli agenti hanno arrestato l’uomo, accusandolo di aver causato lesioni, maltrattamenti e aver rivolto minacce aggravate. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario.

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Un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce aggravate, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri ad Abano Terme (Padova). Un uomo residente nella bassa Padovana, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo che la compagna è stata soccorsa in ospedale: secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata aggredita durante la notte per motivi di gelosia. Maltrattamenti ad Abano Terme Le prime dichiarazioni e i sospetti degli inquirenti La verità emerge in ospedale Un quadro di violenze ripetute Maltrattamenti ad Abano Terme Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 10:30. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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