Paura nella notte ad Acerra raffica di spari in strada e contro le abitazioni
Nella notte ad Acerra, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco in strada e contro le abitazioni. La sparatoria si è verificata intorno alla mezzanotte, con raffiche che hanno svegliato i residenti. Non si segnalano feriti, ma i danni alle proprietà sono visibili. La polizia è intervenuta per i rilievi e le indagini sono in corso.
Una serie di colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda serata di ieri ad Acerra in strada da ignoti. Colpite anche alcune abitazioni.La stesa potrebbe essere stata un avvertimento per il controllo sul territorio da parte delle organizzazioni criminose. Sul caso indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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