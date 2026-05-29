Paura nella notte ad Acerra raffica di spari in strada e contro le abitazioni

Notizia in breve

Nella notte ad Acerra, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco in strada e contro le abitazioni. La sparatoria si è verificata intorno alla mezzanotte, con raffiche che hanno svegliato i residenti. Non si segnalano feriti, ma i danni alle proprietà sono visibili. La polizia è intervenuta per i rilievi e le indagini sono in corso.