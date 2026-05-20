Spari contro le finestre di un appartamento un proiettile entra in casa | paura ad Acerra

Nella tarda serata di ieri ad Acerra, si sono verificati alcuni spari contro le finestre di un appartamento. Un proiettile ha bucato il vetro e si è infilato all’interno dell’abitazione. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La zona è stata immediatamente delimitata e sono stati ascoltati i testimoni presenti. Al momento non ci sono dettagli sulle possibili motivazioni o sui responsabili.

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