Spari contro le finestre di un appartamento un proiettile entra in casa | paura ad Acerra
Nella tarda serata di ieri ad Acerra, si sono verificati alcuni spari contro le finestre di un appartamento. Un proiettile ha bucato il vetro e si è infilato all’interno dell’abitazione. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La zona è stata immediatamente delimitata e sono stati ascoltati i testimoni presenti. Al momento non ci sono dettagli sulle possibili motivazioni o sui responsabili.
L'episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri, si è verificato nella tarda serata di ieri, martedì 19 maggio. Non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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