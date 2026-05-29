Nel pomeriggio del 29 maggio a Mazara del Vallo, uno scuolabus è stato coinvolto in un incidente con una Nissan Qashqai. L’impatto ha causato 13 feriti, tra cui otto bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e non sono ancora state rese note le cause precise.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto nel Trapanese. Paura nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera è rimasto coinvolto in un incidente stradale con una Nissan Qashqai. Il bilancio provvisorio parla di tredici persone ferite, tra cui otto bambini. Coinvolti studenti e personale scolastico. A bordo del mezzo viaggiavano gli alunni dell’istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello, accompagnati dagli assistenti del servizio comunale incaricati della sorveglianza durante il tragitto scolastico. Tra i feriti risultano anche due insegnanti, i due assistenti presenti sul bus e il conducente dell’auto coinvolta nello scontro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paura a Mazara del Vallo: scuolabus coinvolto in uno scontro, 13 feriti tra cui 8 bambini

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