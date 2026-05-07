Mettiamoci in gioco | la nuova edizione di Time out Sport Festival

Dal 17 maggio al 7 giugno, la terza edizione di Time out Sport Festival si svolge tra Bergamo, l’isola Bergamasca e la Valle San Martino. La manifestazione presenta diverse attività sportive e incontri pubblici, coinvolgendo le comunità locali. La rassegna si svolge in vari luoghi della provincia, offrendo spazi per praticare sport e discutere di tematiche legate all’attività fisica. La nuova edizione si distingue per la sua veste rinnovata rispetto alle precedenti.

Bergamo. Dal 17 maggio al 7 giungo tra Bergamo, l’isola Bergamasca e la Valle San Martino, Time out sport festival torna con la sua terza edizione, ma con una veste tutta nuova. “Mettiamoci in gioco”, è il suo slogan, il filo conduttore di questo evento, dove lo sport, il gioco, ma non solo, saranno centrali. L’evento è promosso da HServizi S.p.A eUnica Sport Ssd, con il patrocinio di Ansmes, Università degli studi di Bergamo, CUS Bergamo e Fijlkam Karate, in collaborazione con enti del territorio e il contributo di un pool di sponsor. Le ultime edizioni del festival hanno fatto da traccia per quella nuova. “Quest’anno abbiamo scelto di introdurre il claim “Mettiamoci in gioco”, con l’obiettivo non solo di promuovere la partecipazione, ma anche di mettere in discussione alcuni paradigmi ormai troppo consolidati nel mondo dello sport.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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