Safeguarding nello sport | seminario su educazione inclusione e prevenzione degli abusi

Il 18 marzo 2026 si è svolto a Pisa un seminario dedicato al safeguarding nello sport, con l’obiettivo di analizzare modelli organizzativi, codici di condotta, e tematiche di parità di genere, diversità e inclusione. L’evento ha riunito professionisti del settore per discutere strategie e strumenti utili alla prevenzione degli abusi e alla promozione di ambienti sportivi più sicuri e rispettosi.

Pisa, 18 marzo 2026 – Un incontro formativo per approfondire il tema del safeguarding nello sport, con focus su modelli organizzativi, codici di condotta, parità di genere, diversità e inclusione come strumenti di prevenzione degli abusi. Questi i temi al centro del seminario promosso dall’Associazione I Cavalieri con la collaborazione di ConfSport Confcommercio Pisa, Comune di Pisa, CONI Toscana, Fondazione Teatro di Pisa, CSI Pisa, Fondazione Arpa e Nicola Ciardelli Onlus, in programma sabato 21 marzo, dalle 18 alle 20, presso la Sala Titta Ruffo del Teatro Verdi (via Palestro 40, Pisa). L’evento si rivolge ai dirigenti di società sportive e associazioni, offrendo un momento di confronto su compliance, inclusività e strumenti concreti di prevenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Safeguarding nello sport: seminario su educazione, inclusione e prevenzione degli abusi Articoli correlati Fondazione Giulia Cecchettin e Università di Firenze lanciano un corso gratuito per docenti su educazione alla parità di genere e prevenzione degli stereotipiLa Fondazione Giulia Cecchettin, insieme al Dipartimento Forlilpsi dell'Università di Firenze, lancia il corso gratuito "Educare all'uguaglianza di... Leggi anche: Papa Leone: nella prevenzione degli abusi è essenziale l’ascolto delle vittime Aggiornamenti e contenuti dedicati a Safeguarding nello sport seminario su... ''Safeguarding nello Sport'': corso CONI LazioIl CONI Lazio organizza il corso Safeguarding nello Sport per formare tecnici e dirigenti alla prevenzione di abusi e violenze. Quattro moduli online tra dicembre 2025 e gennaio 2026, iscrizioni ... fidal.it Lavoro sportivo e SafeguardingLa Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia organizza il 5 febbraio 2026 a Majano (UD), presso l’Hospitale di San Giovanni, un importante seminario ... fidal.it